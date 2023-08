Diretor Antônio Alberto da Silva Lopes, reitor da UFBA Paulo Miguez e o vice-diretor Eduardo Borges dos Reis. Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

A apresentação da nova diretoria da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB/UFBA) celebrou não apenas a vitória do médico e professor Antônio Alberto da Silva Lopes na eleição para diretoria da FMB junto a seu vice, Eduardo Borges dos Reis, como também a conquista por maior diversidade na instituição, que tem, pela primeira vez na história, uma pessoa negra ocupando o cargo de diretor.



Em seu discurso, Antônio Alberto ressaltou o papel da união para conseguir avanços para a instituição. ”Estou confiante de que, com a colaboração de todos, iremos elevar a Faculdade de Medicina da Bahia a outros patamares. Eu acredito que a nossa união resultará no crescimento da FMB e da Universidade, capacitando-nos para transformar nossos esforços e compromissos em benefícios para todos”, disse.

Com capacidade máxima de público atingida, o Salão Nobre da Reitoria da Universidade Federal da Bahia, no Canela, foi o palco do evento na tarde desta segunda-feira (14), que reuniu autoridades, familiares e movimentos sociais, dentre eles movimentos negros de expressão, como o Movimento Negro Unificado da Bahia (MNU-BA). Esses grupos acompanharam entrada da nova diretoria e aplaudiram de pé o professor Antônio Alberto, que foi alvo de ataques racistas, denunciados à ouvidoria da universidade, durante a campanha para a eleição.

O ato de apresentação teve início às 18h, quando foram convidados para compor a mesa o reitor Paulo Cezar Miguez; a secretária Gestão do Trabalho e da Educação no Ministério da Saúde, Isabela Cardoso de Matos Pinto; a secretária de Educação da Bahia, Adélia Pinheiro; Lorene Pinto, ex-diretora da FMB; e, por fim, o novo diretor e vice-diretor.

Em clima de festividade, o Hino Nacional e o Hino Ao Dois de Julho foram entoados pela voz da cantora Ana Paula Barreiro e pelas notas de piano tocadas pelo diretor da Escola de Música da Ufba (Emus/UFBA), José Maurício Valle. A dupla ainda puxou mais aplausos ao interpretar composições clássicas em uma apresentação que antecedeu o discurso do vice-diretor, o professor e médico Eduardo Borges, que destacou as principais missões que têm para a gestão da diretoria, que vai até 2027.

“Antônio Alberto e eu sabemos da nossa primeira missão, que é reunificar a FMB. [...] Vislumbramos que o professor Antônio Alberto seja uma esperança para a população negra, principalmente os jovens negros, [para mostrar] que existe outras possibilidades. Isso aumenta também a nossa responsabilidade. Toda essa simbologia tem que se concretizar, então vamos ocupar todos os espaços e propiciar oportunidades para essas populações”, prometeu.

A promessa não veio sem demonstração de ação concreta. Já anunciado pela diretoria, a criação do Centro Internacional de Estudos e Pesquisa das Populações Negra e Indígena foi novamente mencionada durante o discurso dos diretor e vice-diretor, bem como projetos de integração da FMB com a UFBA, expectativa de maior uso da tecnologia e promoção de uma semana livre para os estudantes de medicina durante o semestre, com o intuito de reduzir a sobrecarga e promover maior contato com a cultura na universidade.

Para Antônio Alberto, esses planos são o início de um projeto de investimento na juventude, como ocorreu com ele e seus irmãos quando jovens, acreditados desde sempre por seus pais, lembrados com carinho e emoção. “Eles foram incansáveis ao nos ensinar e nos conduzir a não recuar nas adversidades e para nos tornar, através dos estudos universitários, em médicos, profissionais da tecnologia e da informação, advogados, engenheiros, professores, cientistas e doutores”, exaltou.

No evento, o reitor da UFBA Paulo Cezar Miguez depositou confiança plena na nova diretoria da FMB. “Foi preciso 215 anos para termos um homem negro dirigindo a FMB. A consagração aqui se dá muito particularmente em relação à trajetória acadêmica de Antônio Alberto. Eu não tenho dúvida alguma do sucesso que a gestão do professor terá na universidade”, enfatizou.