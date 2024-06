CULTURA

1º Festival Cinderela Baiana de Cinema abre inscrições para curtas-metragens

Inscrições serão feitas até o dia 27 de junho de forma gratuita

Da Redação

Publicado em 19 de junho de 2024 às 11:45

Festival Cinderela Baiana Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o 1º Festival Cinderela Baiana de Cinema, iniciativa que vai selecionar curtas-metragens nos seguimentos de ficção, animação, experimental e documentário. O evento acontece em agosto, em Salvador, e inclui em sua programação a mostra dos filmes selecionados, palestras, oficinas, além de uma premiação que contará com categorias nada convencionais.

Para inscrever seus filmes, as pessoas interessadas devem preencher, de forma gratuita, o formulário disponível no site www.festivalcinderelabaiana.com até o dia 27 de junho. Um dos realizadores do projeto, Rafa Martins, explicou que a iniciativa busca promover encorajamento para os baianos que gostam da área.

“O Cinderela Baiana busca promover e encorajar que realizadores estreantes e inexperientes do audiovisual baiano exibam seus filmes, sem julgamentos e assim, contribuam para a valorização da produção local de cinema em formato independente. O festival traz em sua programação mostras em formato competitivo que premiará os filmes escolhidos pelo bom humor, diversão e criatividade, com o troféu Cinderela Baiana, de acordo com as categorias", disse.

Alguns critérios, além das categorias, precisam ser preenchidos para que a inscrição do filme seja validada e entre para a competição:

Duração de 3 a 15 minutos, incluindo créditos;

Produzidos na Bahia ou por realizadores brasileiros residentes na região;



Ter os direitos autorais e de imagem;



Filme completo hospedado no YouTube ou Vimeo.



Não há limite de inscrições por realizador. No entanto, é necessário uma ficha de inscrição para cada curta-metragem. A seleção dos filmes será realizada por um grupo de curadores com experiência em curadoria e análise técnica e a lista dos será divulgada no site e nas redes sociais do festival.

"Acolhimento e diversão são dois pilares do Cinderela e a ideia é expandir o festival em futuras edições e conseguir incentivo para aumentar conexões e prestigiar ainda mais os realizadores.”, finaliza Martins. O 'Cinderela' nasceu de um grupo de amigos estudantes que fazem comunicação e entendiam as dificuldades de produção e exibição dos filmes produzidos por eles.