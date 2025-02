CARNAVAL

10 bairros de Salvador fazem seu próprio Carnaval; veja quais

Confira opções pagas e gratuitas

Maysa Polcri

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 05:15

Bloco desfila na Vila Laura há sete anos Crédito: Divulgação

Eles preferem curtir a folia perto de casa, sem preocupação com deslocamento. A casa de um parente ou vizinho substitui o banheiro químico, e voltar para casa é fácil. São muitos os motivos que fazem os circuitos alternativos cresçam a cada ano em Salvador. O Carnaval fora da multidão convencional mobiliza moradores que organizam sua própria folia. Confira abaixo a programação de alguns bairros da capital. >

Palhaços do Rio Vermelho

Quando: 15 de fevereiro >

O bloco comemora 15 anos em 2025. A festa acontece a partir das 19h. A saída das fanfarras acontece da quadra da Paciência com destino à rua Fonte do Boi.>

Sagalera da Vila Laura

Quando: 15 de fevereiro >

O bloco desfila na Vila Laura, no sábado (15). A concentração será às 16h, na Rua Inhuma. O abadá é trocado por duas latas de leite que serão doadas para o Hospital Martagão Gesteira. A troca é feita no bar Luz Marina e no depósito Saideira. A folia será comandada pela banda Sagalera, com repertórios de marchinhas tradicionais. São esperados 1 mil foliões. >

Aperta que Dá, no Costa Azul

Quando: 16 de fevereiro>

Com apresentação de bandas e fanfarras, o bloco é o único open bar do Costa Azul. O trajeto do desfile é de 3,5 km, percorrendo as ruas do bairro e encerrando no Parque Costa Azul. O abadá custa R$ 130, com direito a água, refrigerante e cerveja. A opção de R$ 155 dá direito, além das bebidas, a uma refeição no final da festa. A concentração está marcada para às 10 horas. >

Lavagem da Fundação Casa de Jorge Amado, no Pelourinho

Quando: 20 de fevereiro >

A primeira edição da Lavagem da Fundação Casa de Jorge Amado acontece na quinta-feira (20), a partir das 18 horas, no Pelourinho. O evento gratuito contará com a lavagem da escadaria do prédio da instituição cultural pelas baianas do Centro Histórico, apresentação de grupos de fanfarras e do musical de rua ‘Bloco Amados de Jorge’.>

Chupeta Doce, no Dois de Julho

Quando: 21 de fevereiro>

A concentração está marcada para às 18 horas, no Largo Dois de Julho, na sexta-feira (21). A festa será comandada por Chico Gomes e é gratuita. >

Bloco da Resenha, na Pituba

Quando: 22 de fevereiro>

O bloco vai animar a Pituba, a partir das 14 horas do sábado (22). A concentração do bloco acontece na rua Pará. Os ingressos custam R$ 120 e estão no segundo lote. >

De Hoje a Oito, no Santo Antônio Além do Carmo

Quando: 22 de fevereiro >

O bloco mais famoso do bairro desfila a partir das 10 horas, no largo do Santo Antônio Além do Carmo. São esperados cerca de 20 mil foliões. >

Banho de Mar à Fantasia, na ladeira da Preguiça

Quando: 23 de fevereiro>

Um dos eventos mais queridos do pré-Carnaval de Salvador, o Banho de Mar à Fantasia, acontece no domingo (23), a partir das 9 horas da manhã. Desde cedo, milhares de foliões se concentram entre a ladeira da Preguiça e a praia de mesmo nome. Sambaiana e Hiran estão entre as atrações que vão se apresentar no palco principal. >

Os Toalhas, no Nordeste de Amaralina

Quando: 28 de fevereiro>

O bloco desfila no Circuito Mestre Bimba, no Nordeste de Amaralina. A atração que vai animar os foliões é O Kannalha, a partir das 13 horas. As fantasias são vendidas por R$ 120. >

Ressaca das Cabritas, no Alto do Cabrito

Quando: 15 e 16 de março>