JUSTIÇA

13 anos de agonia: do tiro ao julgamento, relembre o caso do menino Joel

Da morte ao júri popular, passaram-se 13 anos, tempo maior do que a vítima teve de vida. O julgamento do dia 6 de maio deste ano poderá ser um alívio e munição para o segurança e capoeirista Joel de Castro, de 55, o “Mestre Ninha”, pai do pequeno estudante Joel da Conceição Castro, de 10 anos, baleado dentro de casa, durante ação da Polícia Militar, no Nordeste de Amaralina. Um abrandamento, caso os dois policiais militares sejam condenados pelos sete jurados, e fortaleza para continuar a luta, afinal, ainda no processo constam sete PMs denunciados. Ou seja, com a morosidade judicial, ainda há muito chão pela frente. Veja agora alguns pontos importantes do caso.