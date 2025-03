AGENDA

28 de março: veja o que acontece em Salvador e no Brasil hoje

Inaugurações, caravana de serviços, posse na UPB e inauguração no Masp estão entre os eventos; confira

Tharsila Prates

Publicado em 28 de março de 2025 às 05:10

Calendário Crédito: Shutterstock

Prefeitura inaugura novo viaduto na região da Avenida ACM>

A Prefeitura de Salvador entrega nesta sexta-feira (28), a partir de 8h30, um novo viaduto de retorno nas proximidades do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, na Avenida ACM. A inauguração da obra integra a programação de aniversário de 476 anos de Salvador e contará com a presença do prefeito Bruno Reis, do secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Luiz Carlos, e outras autoridades municipais.>

O investimento foi de R$ 50,7 milhões e beneficiará os motoristas que vierem das avenidas Tancredo Neves ou Paralela e que desejarem retornar para a região do Shopping da Bahia. A estrutura conta com macrodrenagem, pavimentação asfáltica, além de iluminação em LED.>

Movimento Boca de Brasa no Festival da Cidade>

Diversas atividades, entre exposições e feiras, movimentam o Teatro Gregório de Mattos, a Rua do Couro, o Café Nilda Spencer e o Espaço Cultural da Barroquinha nesta sexta. Confira as ações neste link.>

Último dia da Caravana de Direitos Humanos no Pelourinho>

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) coordena os serviços sociais que envolvem mais de 20 órgãos parceiros nas ruas do Centro Histórico. Quem visitar um dos principais pontos turísticos de Salvador terá acesso a diversos serviços gratuitos de documentação civil, atendimento jurídico, de saúde e administrativo.>

Posse da nova diretoria na UPB >

A partir das 9h nesta sexta (28), será realizada a posse e transmissão de cargo da nova diretoria executiva e do conselho fiscal da União dos Municípios da Bahia (UPB) e da Federação de Consórcios Públicos da Bahia (Fecbahia) para o Biênio 2025/2026. A cerimônia será no auditório Prefeito Antônio Lomanto Júnior da UPB, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).>

Novo prédio do Masp é aberto em São Paulo>

O novo edifício do Museu de Arte de São Paulo (Masp), o Pietro Maria Bardi, será inaugurado nesta sexta (28), na Avenida Paulista, com cinco novas exposições, cada uma delas instalada em um andar do prédio, e que colocam em evidência o próprio acervo do Museu. Uma dessas exposições apresenta o conjunto de obras do acervo dedicado ao artista francês Pierre-Auguste Renoir (1841–1919). Serão 12 pinturas e uma escultura do artista.>

Já no terceiro andar está a mostra Artes da África, que reúne mais de 40 obras do acervo do museu, principalmente do século 20, oriundas da África ocidental. O conjunto abrange estatuetas de Exu e Xangô, objetos cotidianos, bonecas, tambores, mobiliário e máscaras usadas em festividades, rituais de iniciação, celebração ou funerais. Esta é a primeira exposição que busca estabelecer uma leitura crítica e propositiva da coleção de arte africana do museu (Agência Brasil).>

IBGE divulga resultados do mercado de trabalho nacional no trimestre encerrado em fevereiro>

O IBGE divulga nesta sexta, às 9h, os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) Mensal do trimestre encerrado em fevereiro, com dados gerais de Brasil.>

Começa o Lollapalooza Brasil 2025>