3ª edição da Feijoada beneficente destinada ao Gaac acontece dia 1° de outubro

Feijoada para o Gaac. Crédito: Divulgação

A Feijoada do Jerow, evento beneficente destinada ao Gaac (Grupo de Apoio à Criança com Câncer e Cruzeiro de Cachoeira), apenas para convidados, vai reunir solidariedade, amor ao próximo e alegria no evento. Em sua 3ª edição, a festa acontece no dia 01 de outubro, às 12h, no Espetto Baiano Prime, em Piatã.



Entre as atrações confirmadas, estão Berguinho/Seu Maxixe, Wesley Lima, Rode Torres, Banda Isqueminha e Tainá Agazzi. O buffet é assinado pela Feijoada da Jéssica.

Na edição anterior a festa arrecadou duas toneladas de alimentos. Este ano, Jerow deseja dobrar a quantidade, com isso, a entrada desta edição será 3 quilos de alimentos não perecíveis, por pessoa.

As doações serão destinadas ao GAAC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer e Cruzeiro de Cachoeira - Projeto Social de Incentivo ao Esporte, destinado às crianças do recôncavo baiano, região onde o influencer nasceu.

Para facilitar as doações e acesso dos convidados a festa, o evento contará com a loja física da Feijoada, localizada no Shopping da Gente. No local, serão arrecadados os alimentos não perecíveis destinados às instituições, e no ato da doação, será realizada a entrega das pulseiras que dará acesso ao evento. A loja estará aberta a partir desta quarta-feira (20).

"Acredito que cada indivíduo possui o poder de causar impacto, e, quando unimos nossas vozes e ideias, conseguimos transformar o mundo num lugar mais positivo e acolhedor", dispara o influenciador baiano Jerônimo Junior, organizador do evento desde 2021.