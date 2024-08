SALVADOR

3ª edição do Show de Talentos do Subúrbio 360 acontece nesta quarta-feira

Evento acontecerá no palco do Espaço Boca de Brasa, em Coutos

A 3ª edição do "Show de Talentos: Se Vira nos 360", iniciativa promovida pelo Subúrbio 360, acontecerá na próxima quarta-feira (28), a partir das 17h30, no palco do Espaço Boca de Brasa, em Coutos. A mostra contará com a participação de cantores, dançarinos e artistas de várias áreas. Todos fizeram uma inscrição prévia, mas o prazo está encerrado. A entrada é gratuita.