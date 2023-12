38 mil empresas foram abertas e 37 mil fecharam na Bahia até novembro de 2023

Só este ano, até novembro, 38.579 empresas foram abertas na Bahia, uma média de 3.500 por mês. Já os fechamentos foram 37.654 no mesmo período. As informações são da Juceb.



Marise Chastinet, presidente do órgão, enfatiza que o saldo de aberturas se mantém positivo em relação aos fechamentos. “São quase mil empresas a mais. Nós estamos em primeiro lugar no Nordeste em abertura de empresas. Nós estamos em fase de crescimento, ou seja, o estado adquirindo mais empresas, consequentemente move mais a economia e gera mais empregos”.