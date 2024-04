EVENTO GRATUITO

4ª Edição do Circuito de Feira Agroecológica Urbana de Salvador acontece nesta sexta-feira (12)

A 4ª Edição do Circuito de Feira Agroecológica Urbana de Salvador será realizada nesta sexta-feira (12), das 9h às 17h, na Praça da Inglaterra, no Comércio. Parte do Programa de Agroecologia de Salvador, o evento gratuito fomenta a agroecologia e o empreendedorismo verde. As feiras são promovidas pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretária de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), em parceria com as demais secretarias municipais.