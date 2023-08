5ª caminhada pelo fim do racismo e intolerância religiosa será realizado em Lauro de Freitas

Para pedir o fim do racismo e da intolerância religiosa, no dia 27 de agosto, nas ruas de Portão, em Lauro de Freitas, vai acontecer a 5ª Caminhada Tembwa Ngeemba – Tempos de Paz, com bandeira branca, pedidos de respeitos ao povo negro, e aos territórios sagrados.



Organizado pelo Terreiro São Jorge Filho da Goméia, o evento vai ocorrer a partir das 9h, com a saída diretamente da sede do terreiro. O ponto final do trajeto será o Terminal Rodoviário Mãe Mirinha de Portão.