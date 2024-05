COLINAS DE PITUAÇU

98ª desde 2021: mais uma contenção de encosta é entregue e quadra requalificada em São Marcos

Inauguração dos equipamentos foi feita por Bruno Reis

14 de maio de 2024

Mais uma contenção de encostas foi entregue hoje pela Prefeitura de Salvador. Com investimento superior a R$2,5 milhões, a obra fica na localidade de Colinas de Pituaçu, no bairro de São Marcos. Além disso, foi requalificada uma quadra na região, no valor de aproximadamente R$240 mil.

As obras nas encostas, realizadas na Rua Carlos Marighella, ocorreram em duas etapas: primeiro, a implantação de uma geomanta e de uma contenção em muro de alvenaria, e então a contenção de solo grampeado, com quase 1 mil metros quadrados, que foi entregue nesta terça.

O prefeito Bruno Reis destacou como legado de sua administração a preservação de vidas e lembrou das tragédias que costumavam ocorrer em Salvador nos períodos chuvosos. “O mês de abril em Salvador foi marcado por fortes chuvas. Estamos vendo o que está acontecendo com nossos irmãos do Rio Grande do Sul ou que já aconteceu em Petrópolis, Angra dos Reis, em Pernambuco; ou mesmo aqui perto no interior da Bahia nos últimos anos. Se fosse no passado, com as chuvas de abril, estaríamos lamentando as mortes que teriam ocorrido”, afirmou o chefe do Executivo municipal.

Desde 2021, a atual gestão municipal entregou 98 obras de contenção de encostas concluídas - somadas aquelas em andamento e outras a serem iniciadas, serão quase 200 obras de contenção de encostas, em um investimento de mais de R$180 milhões. No total, contando também com as geomantas já entregues, são mais de 500 áreas de risco protegidas pela Prefeitura.

Bruno ressaltou a decisão política da prefeitura, desde a gestão anterior, de atuar para proteger essas regiões. “Nos últimos anos, mudamos essa realidade. De forma estratégica, tomando decisões acertadas, com as obras em curso vamos chegar a 507 áreas protegidas. O Censo de 2010 do IBGE apontava que Salvador tinha 1.040 áreas de risco”, pontuou.

Encosta

As obras de contenção incluíram dois trechos: uma intervenção em solo grampeado, de 944 metros quadrados, e a construção de um muro de alvenaria de pedra, com custos de R$1,76 milhão e R$753 mil, respectivamente. As intervenções foram realizadas na Rua Carlos Marighella, uma das mais extensas e importantes de São Marcos. Cerca de 500 pessoas moram nesta localidade.

O prefeito lembrou que as obras protegem tanto os moradores do alto da encosta, como da parte de baixo. “Não tem nada mais importante do que a paz para a gente ter condições de construir os nossos sonhos. Se um prédio como esse desabasse, atingiria as casas embaixo”, disse.

O secretário municipal de Infraestrutura, Francisco Torreão, destacou o volume de obras da Prefeitura em encostas. “É um número muito expressivo. Nunca foi feito antes tanto investimento em proteção de áreas de risco. Se a gente somar encostas e geomantas, são 500 áreas protegidas”, afirmou.

O diretor geral da Defesa Civil de Salvador, Sosthenes Macedo, disse que a atuação do órgão na região era frequente, pela possibilidade de deslizamentos. “Historicamente, realizávamos a vistoria e depois a instalação das lonas. O prefeito, muito sensível a essas questões, tem feito por toda a cidade”, apontou.

Morador da região, Marcos Paulo Silva, 48 anos, afirmou que a obra era uma reivindicação antiga de quem vive na área. “A comunidade clamava por isso. O prefeito tem demonstrado carinho por essa comunidade e sabe o quanto é importante essa contenção. Quando chovia, era muito preocupante. A comunidade ficava receosa de ter desabamento”, disse.

Quadra

Os serviços de requalificação da quadra incluíram colocação de alambrado de eucalipto, passeio, rede de cobertura, traves, além de intervenções no piso e pintura. Também moradora da região, Zelizia Barreto, 57 anos, afirmou que a reforma do espaço “veio em boa hora”.