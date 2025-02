Arquivista informal

A profecia do barbeiro: baiano registrou cada episódio e acabou no programa da Globo

O barbeiro Israel Novaes, de Itapetinga, passou anos catalogando programas jornalísticos e cada detalhe do Encontro

Nilson Marinho

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 05:07

Israel Novaes Crédito: Divulgação

Israel Novaes é morador de Itapetinga, no sudoeste baiano. Há anos atuando como barbeiro na cidade, ele também tem outro ofício, pelo qual não recebe um centavo. Faz exclusivamente por gosto. Tornou-se um guardião da memória televisiva local no início dos anos 2000, quando passou a gravar diariamente, em videocassete e, mais tarde, em DVD, o programa jornalístico exibido ao meio-dia na TV Sudoeste, emissora integrante da Rede Bahia de Televisão e afiliada à Globo. >

Além de registrar tudo em imagem e som, Israel se dedicava, como um verdadeiro arquivista, a identificar e catalogar cada edição do programa. Suas anotações eram feitas em cadernos, onde registrava informações como a data de exibição, as temáticas das matérias e até os nomes dos jornalistas que estavam na bancada e na reportagem. Para isso, utilizava canetas de cores diferentes, de modo a distinguir as anotações de cada profissional. “Eu conseguia, por exemplo, saber exatamente quantas vezes cada um deles participou do programa ao longo do ano”, conta.>

Esse minucioso trabalho fez com que o barbeiro criasse um acervo de DVDs e fitas cassete em sua casa, impedindo que o tempo apagasse o que um dia foi notícia. Embora a própria emissora possua um acervo com tudo o que vai ao ar, é a Israel que os moradores de Itapetinga recorrem quando querem rever sua participação em reportagens.>

“Até hoje as pessoas me procuram para ter acesso aos programas em que apareceram. Elas me dizem o ano em que participaram e eu vou tentar encontrar. Às vezes acho, mas já não tenho tanta paciência, porque são muitos arquivos e dá muito trabalho. Não é nada fácil”, afirma o barbeiro, que contabiliza um acervo com mais de 20 grandes cadernos de anotações e cerca de mil DVDs.>

A captura, o armazenamento e a catalogação do telejornal do meio-dia da TV Sudoeste seguiram até 2014, quando a emissora passou por um processo de digitalização, expandiu seu sinal para mais cidades do interior e começou a exibir sua programação em alta definição (HDTV). A partir dessa mudança, muitos trechos passaram a ser disponibilizados no site do G1 Bahia.>

O barbeiro também anota todos os detalhes dos programas em cadernos Crédito: Divulgação

No entanto, dois anos antes, Israel já havia voltado sua atenção para um novo programa, desta vez transmitido para todo o Brasil. Em 2011, quando Fátima Bernardes anunciou sua saída da bancada do Jornal Nacional, após 14 anos de atuação, e confirmou que estaria à frente do programa matinal Encontro com Fátima Bernardes, o barbeiro decidiu registrar todos os detalhes da atração.>

Em uma conversa com a esposa, fez uma espécie de profecia: “O programa da Fátima vai começar no dia 25 de junho de 2012. Vou gravá-lo do começo ao fim e ainda vou sentar naquele banco da plateia, de graça, tudo por conta da Globo. Não vou pagar um real sequer”, lembra.>

Quase um ano após a estreia, a apresentadora lançou uma promoção para os telespectadores. Quem tivesse anotado o número exato de programas exibidos, além de detalhes sobre cada edição, poderia participar da atração ao vivo nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro. A profecia do barbeiro, no entanto, não se concretizou. Ele havia deixado de registrar o programa por um tempo.>

“Fiquei muito chateado e falei que, a partir daquele dia, iria acompanhar tudo de ponta a ponta e anotar cada detalhe. Podia passar um ano, dois, cinco... Mas eu tinha convicção de que um dia iria à Globo”, recorda.>

Dois anos depois, em 2014, Fátima veio a Salvador para apresentar o programa direto do Pelourinho, em uma edição especial do Encontro que levava a jornalista a diferentes cidades do país. Israel, claro, não perdeu a oportunidade. Foi até a capital baiana, conheceu Fátima e pôde contar um pouco da sua história. Mas isso não foi suficiente. Seu verdadeiro desejo era visitar os estúdios da emissora no Rio de Janeiro e assistir ao programa ao vivo.>

Fátima se despediu do Encontro em 2022, após dez anos à frente da atração. Patrícia Poeta, que já a substituía em algumas ocasiões, assumiu o comando do programa. Israel, por sua vez, continuou registrando tudo: nomes dos convidados, temas abordados, músicas tocadas e até os mínimos detalhes das interações no palco.>

“Todas as vezes que ela entrava ao vivo, eu tirava uma foto assistindo ao programa no salão e postava nas redes sociais com as hashtags da atração. Também informava o número exato do episódio. Mas achava que ela nunca via nada”, conta.>

Patrícia, no entanto, já havia notado sua assiduidade e engajamento. A produção do programa, inclusive, entrou em contato com Israel.>

A ideia inicial era que, no dia 4 de julho de 2024, data que marcava dois anos da estreia de Patrícia Poeta no comando do Encontro, Israel participasse ao vivo por videochamada para contar sua relação com o programa e explicar o que o motivava a registrá-lo.>

“Mas, antes disso acontecer, recebi outra ligação da produção cancelando minha participação. Eu disse que estava tudo bem, que não tinha dado certo naquele momento, mas que daria em outra oportunidade”, relembra.>

O que Israel não sabia é que a produção já preparava uma surpresa para ele. Pouco tempo depois, sua esposa recebeu uma ligação da equipe da Globo, informando que a apresentadora iria pessoalmente a Itapetinga para conhecê-lo. O segredo, claro, foi mantido.>

Em agosto de 2024, Patrícia Poeta desembarcou na cidade e bateu à porta de Israel, pegando-o de surpresa. Na casa do barbeiro, conheceu o acervo e pôde comprovar sua dedicação à atração matinal.>

Patrícia Poeta esteve em Itapetinga para entrevistar o barbeiro Crédito: Divulgação

Durante a entrevista, Israel questionou Patrícia sobre a primeira vez que ela pisou no palco do Encontro para substituir Fátima. A apresentadora não soube responder, mas ele sim: “23 de julho de 2018”, disparou. A gaúcha ficou incrédula e, antes de deixar Itapetinga, fez um convite: queria Israel e sua esposa na plateia do programa, nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro. A profecia do barbeiro se cumpriu, doze anos depois.>