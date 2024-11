INTERCÂMBIO CULTURAL

A realeza entre nós: saiba quem é a rainha que tem circulado pelas ruas de Salvador

Rainha tem percorrido vários países para falar sobre a necessidade de restaurar uma identidade africana

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 10:06

Realeza entre nós: saiba que é a rainha que tem circulado pelas ruas de Salvador Crédito: Joseane Rodrigues /Divulgação

Há uma rainha entre nós. Sim, não se espante se cruzar com uma mulher negra, exibindo sua coroa, acompanhada de uma comitiva real, circulando pelas ruas da capital baiana. Trata-se da rainha da República Democrática do Congo, Diambi Kabatusuila. Desde que assumiu, em 2016, a rainha tem percorrido vários países para falar sobre a necessidade de restaurar uma identidade africana, sempre defendendo que é urgente a reconciliação dos africanos e dos afrodescendentes com a sua verdadeira história.

Na manhã da última terça-feira (12), arrebatou plateias com seu discurso reforçando a importância da ancestralidade e o conhecimento sobre a cultura africana em, pelo menos, três locais por onde passou: o Campus I da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), no Cabula, Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia, em Cajazeiras IV, e o campus Salvador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba).

Estudante do 2º ano de Administração do Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia, Aída Dantas Sacramento, 17, foi uma das que se sentiu representada por essa rainha negra. “Só passei a me enxergar como menina preta depois que entendi, através da Educação, o papel das mulheres negras no mundo. Ela é uma rainha, é negra, inteligente, empoderada, e posso ser igual a ela”, concluiu.

Na Uneb, a visita também reforçou a força da representatividade negra. Estudante do curso de Pedagogia, Mariela Silva, teve a oportunidade de estar ali com a rainha e não escondeu o encantamento. “Receber e conversar com a Rainha, Djambi Kabatusuila, fortaleceu a minha autoestima e empoderamento enquanto mulher preta. Fiz uma pergunta sobre a falta de oportunidades e visibilidade da mulher negra dentro e fora da academia, devido a uma sociedade patriarcal e capitalista. A rainha foi muito gentil e me disse palavras encorajadoras de força e perseverança. Um momento inesquecível”, afirmou.

A realeza entre nós: saiba quem é a rainha que tem circulado pelas ruas de Salvador Crédito: Divulgação/Uneb

Em sua terceira visita ao Brasil, Kabatusuila trouxe uma comitiva de embaixadores e integrantes da realeza, com uma agenda de intercâmbio em Educação, Cultura, Moda e Comércio. Ela lidera projetos comunitários para fortalecer e dar autonomia a mulheres, jovens e crianças e vê na Bahia um elo fundamental para unir afrodescendentes brasileiros ao continente africano.

Diante de uma plateia bem atenta, a rainha defendeu que a herança africana é bem poderosa e traz conhecimento e sabedoria que podem nos ajudar a tomar melhores decisões sobre o futuro da humanidade. “A resposta que tanto buscamos sobre um futuro melhor, mais solidário, de cuidado mútuo, de prosperidade coletiva, está em nosso passado ancestral. Está no 'eu' e no 'nós', na integração gentil e respeitosa entre as pessoas e a natureza. A resposta está no povo, está nas florestas. Somos todos parte de ecossistema único e ao mesmo tempo ricamente diverso”, afirmou a rainha, com firmeza e emoção, durante palestra na Uneb.

A rainha destacou ainda experiências sobre o modelo educacional baseado na filosofia africana e na cultura congolesa, reforçando a importância dos estudantes para o futuro da humanidade. Durante a visita ao colégio em Cajazeiras ela ressaltou a importância de se ensinar nas escolas "a verdade sobre a África, berço da humanidade e da civilização. O Brasil pode mostrar ao mundo que, com a integração da diversidade, é possível alcançar um sucesso muito maior. Na casa da Educação, vejo em cada aluno um pouco da minha trajetória, e eles podem se ver em mim. Somos dois lados de uma mesma história”.

A rainha Diambi Kabatusuila foi coroada como a governante do povo Bena Tshiyamba de Bakwa Indu, da região central de Kasaï, parte do antigo Império Luba, na República Democrática do Congo, em 31 de agosto de 2016. Ela detém o título de Diambi Mukalenga Mukaji Wa Nkashama (Rainha da Ordem do Leopardo).