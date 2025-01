CINEMA

'A vida presta’: veja onde assistir as produções que venceram o Globo de Ouro 2025

Atuação em ‘Ainda Estou Aqui’ consagrou Fernanda Torres como melhor atriz em filme drama e primeira atriz brasileira a vencer o prêmio

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 11:00

Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui Crédito: Reprodução

Após a vitória do Brasil no Globo de Ouro 2025 e a consagração de Fernanda Torres como melhor atriz em filme drama, a torcida agora é para que ‘Ainda Estou Aqui’ saia vitorioso também do Oscar. A atriz, que concorreu com nomes como Tilda Swinton, Angelina Jolie, Nicole Kidman e Kate Winslet, entrou para a história do cinema ao viver a advogada Eunice Paiva, casada com o deputado sequestrado e morto por militares na ditadura, Rubens Paiva (Selton Mello).

A lista final dos indicados da maior premiação do cinema mundial já tem data para ser divulgada: 17 de janeiro, o que só aumenta as expectativas para ver mais uma vez a produção no topo da disputa e ouvir o nome da atriz e do filme nacional entre os indicados.

Nos cinemas brasileiros, ‘Ainda Estou Aqui’ alcançou mais de 3,08 milhões de espectadores após oito semanas desde que chegou às salas de cinema. Os dados foram divulgados pela Filme B, referência sobre números e informações do mercado de cinema no país.

Fernanda Torres e o filme Ainda Estou Aqui já estão na pré-lista de selecionados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e essas chances aumentam ainda mais, depois da conquista do Globo de Ouro, que reconhece as melhores produções do cinema e da televisão, além de ser considerado uma espécie de ‘esquente’ para o Oscar.

A votação oficial para a escolha dos indicados começa amanhã (8) e vai até domingo (12). Quase 10 mil membros da Academia participam do processo de votação, tanto na escolha dos indicados como posteriormente dos vencedores que irão passar pelo famoso tapete vermelho no dia 2 de março, às 21h (horário de Brasília).

Realmente, ‘a vida presta’ e Fernanda Torres está aí para provar. Veja agora uma lista completa de onde assistir todas as produções que venceram o Globo de Ouro, na cerimônia do último domingo (5) em Los Angeles (EUA).

FILMES

1.Ainda Estou Aqui

Premiado na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama, o longa, dirigido por Walter Salles, colocou a atriz Fernanda Torres na história como a primeira brasileira a receber o Globo de Ouro. Estrelado também por Selton Mello, o filme é baseado no livro ‘Ainda Estou Aqui’ (Alfaguara, 2015) de Marcelo Rubens Paiva, que retrata a luta de Eunice e as memórias da sua família, em meio à dor e perda do pai, sequestrado, torturado e morto durante a ditadura.

Onde Assistir: ‘Ainda Estou Aqui’ é a primeira produção original do Globoplay, mas a plataforma ainda não tem data para disponibilizar o filme na plataforma. O longa permanece em cartaz nas salas de cinema.

2. Emilia Pérez

O filme de Jacques Audiard levou quatro estatuetas: o de Melhor Atriz Coadjuvante para Zoe Saldaña, Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, Melhor Canção Original (‘El Mal’) e Melhor Filme de Comédia ou Musical. Um dos concorrentes diretos da produção brasileira na categoria melhor filme estrangeiro, ‘Emilia Pérez’ narra a história de uma advogada que recebe a proposta para ajudar um chefe de um cartel a não só desaparecer do radar, mas a ser quem realmente é: Emilia Pérez.

Onde assistir: a produção estreia dia 6 de fevereiro nos cinemas.

3. A Substância

O filme deu a Demi Moore, pela primeira vez, a estatueta de Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical. Em A Substância, Elisabeth Sparkle é uma celebridade desesperada para se manter jovem. Um novo produto promete tudo que ele quer ser: uma outra pessoa, mais bonita, mais jovem e mais perfeita.

Onde Assistir: Mubi | Prime Video (aluguel/ R$ 14,90 – compra em HD/ R$ 59,90)

4. A Verdadeira Dor

Dois primos vividos por Kieran Culkin e Jesse Eisenberg viajam juntos para a Polônia para conhecer mais sobre a história da família após a perda da avó. O longa ganhou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante para Kieran Culkin.

Onde assistir: o filme estreia nos cinemas brasileiros em 23 de janeiro.

5. Conclave

Premiado na categoria de Melhor Roteiro, ‘Conclave’ com o ator Ralph Fiennes, conta a história de Lawrence, o cardeal indicado pelo papa para conduzir o processo secreto que envolve a escolha de um novo pontífice.

Onde assistir: o filme chega aos cinemas no dia 23 de janeiro.

6. Um Homem Diferente

Um aspirante a ator passa por um procedimento radical que vai transformar drasticamente sua aparência. Sebastian Stan venceu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical .

Onde Assistir: em cartaz nas salas de cinema.

7. Flow

O filme foi eleito o Melhor Filme de Animação pelo Prêmio Globo de Ouro. A animação da Letônia que desbancou ‘Divertidamente 2’ conta a jornada de um gato na busca por um refúgio após uma enchente.

Onde Assistir: a animação chega aos cinemas dia 30 de janeiro

8. O Brutalista

O filme levou três estatuetas: Melhor Direção, Melhor Ator em Filme de Drama (Adrien Brody) e Melhor Filme de Drama. Adrien Brody vive o arquiteto húngaro László Toth, que foge da Europa com a esposa diante da expansão do nazismo, em busca de oportunidades nos Estados Unidos.

Onde assistir: o filme chega aos cinemas dia 20 de fevereiro.

9. Rivais

Um triângulo amoroso, três prodígios do tênis, velhas rivalidades e um jogo decisivo. O longa, que tem Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist no elenco, venceu a categoria de Melhor Trilha Sonora.

Onde assistir: Prime Video

10. Wicked

Estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande, o longa foi premiado na categoria Maior Evento Cinematográfico do Ano. E não é para menos: a primeira parte da história de Glinda e Elphaba na Terra de Oz alcançou a maior bilheteria da história entre as adaptações da Broadway para o cinema, segundo dados da Box Office Mojo, arrecadou US$ 634,4 milhões (R$ 6,1 bilhões) nas salas de cinema pelo mundo.

Onde assistir: No Brasil, o filme fica disponível para aluguel ou compra a partir de amanhã (08) na Amazon Prime Video em 8 de janeiro e na Apple TV+ em 9 de janeiro. No entanto, já é possível acessar a pré-venda por R$ 59,90 nas duas plataformas.

SÉRIES

1.Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

Renovada para a sua segunda e terceira temporada, Xógum também foi um dos grandes vencedores do Globo de Ouro, acumulando quatro vitórias: Melhor Ator de Drama em Série de TV (Hiroyuki Sanada), Melhor Ator Coadjuvante em Título para a Televisão ou Streaming (Tadanobu Asano), Melhor Atriz de Drama em Série de TV (Anna Sawai) e Melhor Série de Drama.

Onde assistir: Disney+

2. Hacks

Estrelada por Jean Smart e Hannah Einbinder, a série já está em sua terceira temporada, acumulando prêmios por onde passa, entre eles, o Emmy 2024. No Globo de Ouro 2025, ‘Hacks’ conquistou as estatuetas de Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical (Jean Smart) e Melhor Série de Comédia.

Onde assistir: Max

3. Bebê Rena

Inspirada em uma história real vivida pelo ator e comediante escocês, Richard Gadd, a série se tornou um fenômeno na Netflix. No Globo de Ouro, levou as estatuetas de Melhor Atriz Coadjuvante em Título para a Televisão ou Streaming para Jessica Gunning e Melhor Filme para TV ou Série Limitada.

Onde Assistir: Netflix

4. O Urso

Vencedor na categoria de Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical em todas as temporadas da série ‘O Urso’, Jeremy Allen White conquistou o Globo de Ouro pela terceira vez, ao interpretar o chef Carmen Berzatto. Não por um acaso, a produção já tem a quarta temporada confirmada para este ano.

Onde assistir: Disney+

5. Single Lady

Na categoria Melhor Comediante, a estatueta ficou com Ali Wong e o especial de comédia Single Lady. No especial, Wong e seu humor afiado revelam as vantagens, desvantagens e as surpresas da vida após o divórcio.

Onde assistir: Netflix

6. Pinguim

Derivada do Universo do Homem Morcego, a série conquistou o prêmio de Melhor Ator de Filme para TV ou Série Limitada para Colin Farrell, que vive um dos vilões mais conhecidos dos quadrinhos. Ambientada em Gotham City, são oito episódios que exploram sua ascendência na máfia após o último filme de Batman.

Onde assistir: Max

7. True Detective: Night Country

Jodie Foster ganhou a estatueta na categoria de Melhor Atriz de Filme para TV ou Série Limitada, ao viver a detetive Liz DaDanvers,esvendando mistérios e mortes no inverno congelante do extremo norte do Alasca.