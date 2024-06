SERVIÇO

Abastecimento de água é retomado em bairros de Salvador após reparo

O abastecimento de água interrompido em 54 bairros de Salvador no início da noite de quinta-feira (20) já foi retomado nesta sexta-feira (21). O bloqueio aconteceu para reparo emergencial na região do Parque da Bolandeira.

Segundo a Embasa, como o retorno da água sempre ocorre aos poucos, alguns locais mais altos ou distantes na rede distribuidora podem ter o fornecimento normalizado na noite de sábado (22). Isso porque é preciso encher e pressurizar novamente as tubulações e reservatórios. A recomendação é o uso econômico da água disponível nos imóveis.

As áreas afetada são: Acupe, Arenoso, Arraial do Retiro, Barreiras, Barris, Boa Vista de Brotas, Boca do Rio, Brotas, Cabula, Cabula VI, Caminho das Árvores, Campinas de Brotas, Campo Grande, Centro, Centro Histórico, Cosme de Farias, Costa Azul, Curuzu, Dois de Julho, Doron, Eng° Velho de Brotas, Engomadeira, Garcia, Horto Florestal, IAPI, Imbuí, Itaigara, Jardim Armação, Jardim Santo Inácio, Liberdade, Luiz Anselmo e Mata Escura.