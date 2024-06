FALTA D'AGUA

Mais de 50 bairros de Salvador têm abastecimento de água interrompido para reparo emergencial

Para reparo emergencial de um equipamento do Parque da Bolandeira, o abastecimento de água está interrompido em 54 bairros de Salvador no início da noite desta quinta-feira (20). A previsão é que o serviço seja concluído ainda durante a noite, quando será possível retomar a operação das estações de tratamento e o fornecimento para as áreas afetadas.