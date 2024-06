ONDA DE VIOLÊNCIA

Corpo de adolescente é encontrado carbonizado em Águas Claras

O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado carbonizado no bairro de Águas Claras. A vítima foi identificada como Jonathan Silva dos Santos e ele foi achado morto na 2ª Travessa Benedito Jenkis, na quarta-feira (19). De acordo com as polícias Militar e Civil, havia ainda marcas de bala no corpo.