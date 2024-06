VIOLÊNCIA

Acusado de queimar enteada com água quente é preso na Bahia

Um homem foi preso nesta terça-feira (18), em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, suspeito de torturar a enteada com água quente. Ele foi localizado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) no distrito de Santo Antônio.