BAHIA

Abastecimento de água será interrompido em Feira de Santana e mais cinco municípios

Suspensão será realizada na quinta-feira (16)

A Embasa vai interromper o abastecimento de água na quinta-feira (16), a partir das 8h da manhã, nos municípios de Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Feira de Santana, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis. A suspensão acontece para operação da nova adutora do sistema integrado de abastecimento na região.

“Fizemos uma série de testes nos últimos meses, avaliando se não havia vazamentos e a funcionalidade da tubulação. Na terça, vamos concluir esse processo colocando a adutora em operação por meio do enchimento total da rede e de procedimentos para garantir o controle de qualidade da água”, explica o gerente regional da Embasa, Raimundo Neto.

A operação da nova adutora é uma das fases da ampliação do sistema integrado de abastecimento de Feira de Santana. O empreendimento vai reforçar a produção de água para atender com maior regularidade a região, especialmente em períodos de estiagem prolongada e altas temperaturas. “Com a operação dessa nova rede, teremos um incremento de 100 litros de água tratada por segundo ao sistema já nos próximos dias", garante o gerente.

Atualmente, a Embasa está executando as últimas etapas da ampliação do sistema que abastece Feira e região, que inclui a nova adutora e a ampliação da captação na barragem de Pedra do Cavalo e da Estação de Tratamento de Água (ETA), em Conceição da Feira.