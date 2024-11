TURISMO

Aberta a temporada de cruzeiros: 52 navios vão atracar em Salvador até março

Expectativa é de que visitantes movimentem até R$ 155 milhões na economia local

Larissa Almeida

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 17:54

Temporada de cruzeiros segue até abril Crédito: Bruno concha/ secom

A temporada de cruzeiros em Salvador foi aberta no dia 30 de outubro, quando o SH Vega, vindo de Bridgetown (Barbados), atracou no Porto de Salvador com 272 passageiros. Desde então, outros dois navios já chegaram e partiram da capital baiana – dentre eles o MSC Seaview, que trouxe 5.210 pessoas a bordo. O número, contudo, é só uma pequena mostra do que está por vir: até o dia 31 de março, a cidade vai receber 52 navios, com 199.487 passageiros. A expectativa é de que os visitantes possam movimentar até R$ 155 milhões na economia local.

Segundo a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), a temporada de cruzeiros em Salvador vai contar, entre o final de outubro e o dia 23 de abril de 2025, com a chegada de 61 transatlânticos. A Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult-SSA), por sua vez, afirma que a cidade receberá 63 escalas, que vão beneficiar o trade turístico.

“Com o aumento das escalas e da capacidade de passageiros, a temporada de cruzeiros gera receita direta para o comércio, rede hoteleira, serviços de alimentação e transporte, além de contribuições o setor de artesanato e as atrações culturais. [Tendo isso somada a] ampliação da infraestrutura portuária, a expectativa é de um impacto econômico ainda maior, consolidando Salvador como um polo estratégico no turismo de cruzeiros”, afirmou a secretaria em documento enviado ao CORREIO.

A pasta aponta que o gasto médio do passageiro com a compra da viagem é de R$ 5.268,65 com duração média de 4,7 dias. Na economia local, o gasto médio é de R$ 668,91 o que deve proporcionar uma injeção de aproximadamente R$ 155 milhões. Além de contribuições para a economia local, o turismo de cruzeiros em Salvador está alinhado com as tendências globais, como a sustentabilidade, já que há emprego de tecnologias para redução de emissões de CO2 e diminuição de consumo de energia.

A consolidação de Salvador na rota dos destinos a serem visitados por meio de um cruzeiro também ocorre em sintonia com a recuperação global dessa indústria, que, em 2023, superou os níveis pré-pandêmicos, atingindo 107% do volume de passageiros de 2019, de acordo com dados da Cruise Lines International Association (Clia).

Nesta temporada, a cidade receberá 230.576 leitos nas 63 escalas, de acordo com a Secult-SSA. Tais leitos serão entre navios renomados, como o MSC Grandiosa – que fará 19 escalas – e o MSC Seaview – que terá cinco escalas. A programação também inclui 21 escalas de longo curso, com capacidade de 21.182 leitos.

A expansão de conexões é resultado de investimentos em infraestrutura portuária. Isso poque, a Codeba está trabalhando na modernização de um novo terminal de passageiros, planejado para oferecer mais conforto e eficiência no atendimento aos turistas. Além disso, o Porto de Salvador aprimorou protocolos de segurança e agilidade em operações, com o envolvimento direto da Capitania dos Portos, Receita Federal, Anvisa e segurança local.

“Esse esforço coordenado entre órgãos municipais e estaduais busca garantir que Salvador esteja pronto para receber o crescente fluxo de turistas de cruzeiros, com uma logística aprimorada e uma recepção de alto padrão”, finalizou a secretaria.