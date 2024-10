FISCALIZAÇÃO

Ação da Receita e PF prende seis pessoas e apreende 700kg de cocaína no Porto de Salvador

Segundo informações da Receita, os seguranças do principal terminal logístico, no Porto de Salvador, notaram o comportamento suspeito de um motorista e decidiram acionar a Polícia Federal e a Receita Federal. Durante a operação conjunta, a Polícia Federal localizou seis pessoas escondidas no lastro do caminhão.

Essas pessoas tentavam acessar o recinto para realizar a contaminação de drogas com destino à Europa. Após a inspeção, foram encontrados em torno de 300 kg de cocaína no veículo. Depois, os servidores da Receita Federal selecionaram contêineres próximos ao solo e, ao analisarem os dados, selecionaram algumas cargas de exportação. Um contêiner, carregado com algodão e com destino ao Porto de Algeciras, na Espanha, seria embarcado em um navio no final de semana. Ao inspecioná-lo, a Receita Federal encontrou mais de 400 kg de cocaína, escondidos utilizando a técnica conhecida como "rip on, rip off".