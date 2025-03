ORIENTAÇÃO

Ação na Lapa oferece consultoria financeira e atendimento jurídico

Iniciativa gratuita será nesta quinta-feira (20), das 9h às 17h

Nesta quinta-feira (20), a Estação da Lapa, em Salvador, será palco de uma ação gratuita promovida pelo Sicoob, das 9h às 17h. Entres os serviços disponíveis estão consultoria financeira, com orientações para ajudar no planejamento e organização das finanças pessoais; consulta ao Serasa, auxiliando os participantes a compreenderem e melhorarem sua situação de crédito; e atendimento jurídico, oferecendo suporte gratuito em questões legais.>

Uma das soluções disponíveis no local será o Programa Clínicas Financeiras, que nasceu com o intuito de oferecer gratuitamente para população atendimentos individuais de finanças pessoais por voluntários capacitados pelo Instituto Sicoob em educação financeira. >

As clínicas financeiras do Sicoob têm a missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades e difundir a cultura cooperativista. O Programa também conta com uma versão virtual, disponível neste link . Basta fazer o cadastro, clicar na opção “Quero Encontrar um Orientador” e agendar uma consultoria financeira gratuitamente. >

A Global Money Week (GMW) é uma campanha global com o objetivo de capacitar as gerações a administrar suas finanças de forma consciente celebrada em 176 países. A iniciativa objetiva promover serviços gratuitos em áreas financeiras, reafirmando o compromisso do Sicoob com a cooperação e o desenvolvimento social.>