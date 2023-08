Ação vacina contra covid-19 e gripe no Parque da Cidade neste domingo (27)

A vacinação de rotina contra a covid-19 e gripe está suspensa em Salvador neste domingo (27). Os atendimentos serão retomados em toda a rede municipal na segunda (28), informou ontem a prefeitura.



Em celebração ao Dia do Soldado, que é hoje, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Geral de Articulação Comunitária e Prefeituras-bairro e o Exército do Brasil, vai fazer uma ação especial oferecendo vacina contra covid e gripe no Parque da Cidade, das 10h30 às 16h30.