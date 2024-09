ACIDENTE

Acidente com ônibus deixa 4 mortos e 24 feridos perto de Salvador

As vítimas saíram da cidade de Canarana e seguiam em direção a Salvador para serem atendidas em consultas médicas na capital

Quatro pessoas morreram e pelo menos 24 ficaram feridas em acidente com um ônibus, por volta das 3h30 desta segunda-feira (2), na região de São Sebastião do Passé, em Salvador.

As vítimas saíram da cidade de Canarana e seguiam em direção a Salvador para serem atendidas em consultas médicas na capital quando ocorreu o acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus caiu de uma ribanceira.

Entre as quatro vítimas que morreram ainda no acidente estão uma criança de 2 anos e a mãe dela. Outros dois homens também morreram no local.