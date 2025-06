FORNECIMENTO INTERROMPIDO

Acidente com poste causou falta de água em vários bairros de Salvador, diz Embasa

Colisão de veículo em poste de alta tensão interrompeu energia de reservatório que atende região do Cabula

Um acidente envolvendo um veículo que colidiu contra um poste de alta tensão na manhã desta sexta-feira (6) foi o que deixou parte de Salvador sem abastecimento de água . A falha atingiu o reservatório do Cabula, que teve a energia elétrica afetada, interrompendo o fornecimento de água em diversos bairros da região. >

O problema foi causado pela queda de energia após o impacto, o que forçou a interrupção emergencial do funcionamento do reservatório. Técnicos da Neoenergia Coelba realizaram o reparo e o abastecimento já está sendo retomado gradativamente nos bairros afetados, informou a concessionária. >

Ainda segundo a Embasa, a retomada do fornecimento ocorre de forma lenta, pois é necessário encher e pressurizar as tubulações para garantir que a água chegue até todos os imóveis, principalmente nas áreas mais elevadas. Entre os bairros que passaram pelo desabastecimento estão Arenoso, Arraial do Retiro, Barreiras, Beiru, Tancredo Neves, Cabula, Curuzu, Engomadeira, IAPI, Liberdade, Mata Escura, Pernambués, Resgate, Retiro, São Gonçalo e Sussuarana, entre outros.>