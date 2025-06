SEM FORNECIMENTO

Moradores de bairros de Salvador reclamam de falta de água: 'Desligaram sem avisar'

Há relatos em Pernambués, Liberdade, Tancredo Neves, São Gonçalo do Retiro e mais

Moradores de vários bairros de Salvador, como Pernambués, Saramandaia, Tancredo Neves, Liberdade, São Gonçalo do Retiro, Narandiba, IAPI e outros, reclamam nesta sexta-feira (6) de falta de água em casa. >

No caso de Pernambués, as reclamações começaram na quarta (4), quando o fornecimento foi suspenso, mas seguem hoje, segundo relatos de moradores ao CORREIO. Ontem, em resposta a uma cliente, a Embasa informou que a falta de água seria por conta de uma obra em manutenção no Cabula, que já havia sido concluída. "O fornecimento de água está sendo retomado de forma gradativa na região", garantia a mensagem. Nesta sexta, contudo, novas reclamações. "Amanhecemos novamente sem água em Pernambués", se queixa uma moradora em uma página das redes sociais da concessionária. >