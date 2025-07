TRANSPORTE

Um dia após acidente, travessia Salvador–Morro acontece normalmente

Duas embarcações colidiram ontem na Baía de Todos-os-Santos

Carol Neves

Publicado em 23 de julho de 2025 às 10:06

Foram deslocadas para o local lanchas da Capitania dos Portos da Bahia e embarcações subordinadas ao Grupamento de Patrulha Naval do Leste Crédito: Divulgação CBMB

A travessia marítima entre Salvador e Morro de São Paulo opera normalmente nesta quarta-feira (23), um dia após o acidente envolvendo um catamarã da empresa Biotur e um barco de pesca, na altura de Cacha Pregos, na Ilha de Itaparica. A colisão ocorreu por volta das 13h de terça (22) e não deixou feridos graves.>

Segundo informações da Astramab, as saídas da capital baiana continuam nos horários regulares, às 9h e às 10h30. No sentido contrário, do Terminal de Morro de São Paulo para Salvador, os horários permanecem às 11h30 e 14h. As passagens custam R$ 152,51 no trecho Salvador–Morro e R$ 137,34 no retorno. Os bilhetes estão à venda nos guichês do Terminal Náutico ou nos sites da Biotur e Ilha Bela, com pagamento por cartão de crédito ou débito.>

Os passeios turísticos pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos, que saem desde as 8h do Terminal Náutico, também registram movimento moderado. O roteiro tradicional inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno previsto para 17h30. A tarifa por pessoa é de R\$ 100.>

Já a travessia Salvador–Mar Grande segue com seis embarcações em tráfego e duas de reserva. As saídas ocorrem a cada 30 minutos e o embarque é imediato nos dois terminais, Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e Terminal Náutico, na capital. O valor das passagens varia conforme o dia da semana: R$ 10,60 de Salvador para Mar Grande de segunda a sábado, e R$ 13,60 aos domingos e feriados. No sentido inverso, os valores são R$ 8,60 e R$ 11,60, respectivamente.>

Acidente>

A normalidade na operação foi mantida mesmo após a colisão entre o catamarã da Biotur e o barco pesqueiro, que estava parado no mar. A embarcação transportava 96 pessoas, entre passageiros e tripulantes. O impacto fez o catamarã afundar parcialmente, mas todos os ocupantes foram resgatados com segurança. Um inquérito da Capitania dos Portos vai apurar as causas da batida. O prazo de conclusão é de até 90 dias.>

Em nota divulgada após o acidente, a Biotur afirmou que está colaborando com as autoridades e prestando assistência integral aos passageiros. A empresa informou que a tripulação seguiu os protocolos de segurança e conduziu a evacuação de forma controlada, com uso de coletes salva-vidas e embarque em botes.>

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) agradeceu o apoio da Marinha, do Corpo de Bombeiros, do Graer e de embarcações civis no resgate. Segundo a entidade, outra embarcação da frota foi usada para concluir o transporte dos passageiros até Salvador.>