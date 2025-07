RESPOSTA

Empresa dona do catamarã envolvido em acidente diz que colabora com as investigações

A Biotur informou que os fatos estão sendo apurados pelas autoridades

Tharsila Prates

Publicado em 22 de julho de 2025 às 20:14

Embarcação da Biotur afunda parcialmente; passageiros aguardaram resgate Crédito: Divulgação/ CBMB

A empresa Biotur, responsável pelo catamarã que fazia a travessia Morro de São Paulo - Salvador e que colidiu com um barco de pesca nesta terça-feira (22), informou, em nota, que os fatos estão sendo apurados pelas autoridades e que segue colaborando com o total esclarecimento do ocorrido.>

A Biotur disse ainda que, desde o desembarque, tem prestado assistência integral aos passageiros, "oferecendo acolhimento, transporte e todo o suporte necessário". Teve turista que perdeu a viagem de ônibus que faria ao chegar a Salvador, mas a empresa cuidou da remarcação.>

A batida ocorreu por volta das 13h, na região de Cacha Pregos, na ilha de Itaparica. As causas serão apuradas por um inquérito instaurado pela Capitania dos Portos, com previsão de conclusão em 90 dias. Os passageiros foram recebidos no Terminal Náutico de Salvador, e ninguém se feriu gravemente. >

"A embarcação, que tem capacidade para 131 passageiros, transportava 94 adultos e três crianças menores de seis anos. A saída ocorreu às 13h30, com previsão de chegada às 13h40. Aproximadamente Ih20 após o inicio da viagem, houve um incidente com outra embarcação, o que exigiu uma ação imediata da tripulação", diz a nota da Biotur.>

Segundo a empresa, a tripulação "seguiu rigorosamente todos os protocolos de segurança, a evacuação foi realizada de forma controlada, com o uso correto dos coletes salva-vidas e embarque em balsas, sempre sob orientação da tripulação".>

A nota finaliza, informando que a Biotur tem "quatro décadas de atuação no transporte marítimo de passageiros e reafirma seu compromisso com a segurança, a transparência e o respeito a todos que confiam em seus serviços". >

Também em nota, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informou que, após o acidente, adotou, juntamente com a operadora Biotur, proprietária do catamarã, todas as providências visando o apoio, o resgate e transporte imediato dos passageiros para Salvador, sendo utilizado o catamarã Viva Morro, que integra a frota da Ilha Bela Transporte Marítimo, permissionária e associada à Astramab, bem como do rebocador Piatã, além de outras embarcações particulares.>