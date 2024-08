CAMPO DA PRONAICA

Laudo aponta que falta de manutenção provocou acidente em parque onde jovem perdeu braço

Acidente aconteceu em fevereiro no Campo da Pronaica, em Cajazeiras

Da Redação

Publicado em 12 de agosto de 2024 às 20:58

Andrei teve o braço amputado após queda de brinquedo Crédito: Reprodução

O laudo pericial do Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia concluiu que o acidente no parque de diversões instalado no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, aconteceu por falta de manutenção. A ocorrência foi em fevereiro e deixou dois jovens feridos, um deles teve o braço amputado. Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) informou que, à época, o parque apresentou um laudo de vistoria técnica dos equipamentos, conforme exigido por lei.

Segundo o documento, foi constatada a ausência de revisão do brinquedo "Intoxx", por parte do proprietário, e de instruções por parte do fabricante do equipamento.

Na parte técnica, o perito ainda constatou que o acidente foi provocado pela falha de operação dos sensores de fim de curso, que controlavam a altura de movimentação da lança móvel do equipamento. O acidente, portanto, ocorreu devido à falha desses sensores, que não acionaram a parada de segurança de movimentação desta lança móvel, o que terminou com a colisão da gôndola com o piso do equipamento.

O acidente com o brinquedo provocou a amputação do braço de Andrei Peroba, 20 anos. A vítima estava no brinquedo com uma irmã de 17 anos, que teve ferimentos leves no rosto. O jovem foi submetido a uma cirurgia no Hospital Geral do Estado (HGE), onde houve a amputação parcial do braço direito. O CORREIO também teve acesso ao laudo de exame de lesões corporais, que detalha a evolução do paciente e menciona as lesões graves.

Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) informou que a emissão de licença de parques de diversões, de acordo com a legislação vigente, é condicionada à apresentação de um laudo de vistoria técnica dos equipamentos.

Conforme a pasta municipal, o documento é realizado por um responsável habilitado com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) válida, e do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e foi apresentado na ocasião. O laudo foi emitido pela Central Integrada de Licenciamento de Eventos (CLE).

O advogado de Andrei, Bruno Moura, reclamou das ilegalidades no parque. "Não contava com manutenção, dois botões - que servem como sensores de urgência e emergência caso haja erro manual - estavam quebrados. O parque não contava com manual de instrução, o brinquedo não tinha manual", reclamou. A defesa também entrou com um processo por danos morais.

Relembre o caso

Duas pessoas ficaram feridas após um brinquedo quebrar no bairro de Cajazeiras, em fevereiro. Dentre eles, um rapaz de 20 anos teve o braço ferido. "Eu não quis nem olhar o braço dele [irmão] porque estava muito feio, muito feio. Eu só ouvi o baque. Quando o brinquedo parou eu só saí correndo para pedir ajuda", disse Andreia Peroba, de 17 anos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas desesperadas tentando socorrer os feridos logo após o brinquedo quebrar. Uma das pessoas diz que o braço de um dos jovens quebrou no momento do acidente.

O tio das vítimas contou, em entrevista à TV Bahia, que houve uma queda de energia, e os brinquedos pararam de funcionar. Em seguida, a energia voltou e o brinquedo teria descido acima do normal, chegando a encostar no chão. Nesse momento, o jovem teria ficado com o braço preso na estrutura do brinquedo.