TRÊS EM ESTADO GRAVE

Acidente entre caminhão e ônibus escolar deixa um morto e 22 feridos na Bahia

Uma pessoa morreu e outras 22 ficaram feridas em um grave acidente nesta segunda-feira (23) na BA-099, trecho do distrito de Subaúma, em Entre Rios, região do litoral norte da Bahia. Além do motorista do coletivo, as vítimas feridas estavam no ônibus escolar e têm idades entre 15 e 18 anos. O motorista do caminhão saiu ileso.