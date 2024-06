SALVADOR

Acidente entre dois ônibus deixa dez feridos na Calçada

Dois ônibus da rede Integra, do transporte público de Salvador, envolveram-se numa batida no início da tarde desta terça-feira (25). Por volta do meio-dia, os veículos colidiram na Rua Padre Antônio de Sá, localizada no bairro da Calçada. Segundo a Transalvador, o acidente deixou dez feridos.