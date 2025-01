VIOLÊNCIA CRESCENTE

ACM Neto critica falta de pulso de Jerônimo e alerta: ‘Baianos e turistas mortos por gestos inocentes’

Ex-prefeito de Salvador cobrou 'medidas enérgicas' do governador do estado

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 21:01

Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto Crédito: ACM Neto, ex-prefeito

Após avanço do homicídios por grupos criminosos motivados por gestos em fotos, o vice-presidente do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, cobrou medidas enérgicas do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

“Começo de um novo ano, verão bombando, alta estação em nosso estado, momento que a Bahia mais recebe visitantes do Brasil e do exterior, mas, infelizmente, a imagem do nosso estado não é transmitida apenas de uma forma positiva, como nós desejávamos que fosse”, iniciou.

O ex-prefeito revelou um dado alarmante sobre o aumento da violência e a intimidação das facções. , De acordo com ACM, baianos e turistas que tiram foto fazendo gestos inocentes foram mortos por facções criminosas no ano passado.“Somente no ano de 2024 foram registrados seis assassinatos, registros oficiais, de seis pessoas que foram mortas porque fizeram gestos aparentemente inocentes, mas que estavam ali afrontando as facções criminosas”, apontou.

Neto também mencionou o caso da cantora Duquesa que retirou um clipe do YouTube por temer represálias das facções criminosas. “Isso é um verdadeiro absurdo. É algo absolutamente inaceitável. Então a gente está começando um ano novo, que é o ano de 2025, e eu espero, sinceramente, que a gente não tenha que passar o ano inteiro tocando nesse mesmo ponto”, declarou.