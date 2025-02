AUMENTO

Ações na Justiça do Trabalho crescem 52% em cinco anos na Bahia; entenda por que

Verbas rescisórias são as maiores causas de processos trabalhistas

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 05:15

Foram mais de 213 mil processos em 2024 Crédito: Divulgação/TRT5

A quantidade de ações trabalhistas na Bahia atingiu o maior número dos últimos cinco anos em 2024. Foram 213.832 processos no Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região (TRT5) - aumento de 52% em relação ao 2020, quando foram 140 mil. Para especialistas, o crescimento tem relação com uma determinação recente do Supremo Tribunal Federal (STF) e com as novas formas de trabalho. >

O entendimento da alta corte, em 2021, favoreceu a gratuidade na Justiça do Trabalho. "A reforma trabalhista trouxe novas regras sobre o tema e mesmo quem fizesse jus ao benefício teria que pagar honorários e custas se perdesse a ação. O STF decidiu que trabalhadores com direito à gratuidade não podem ser cobrados", explica Ana Paula Studart, mestre em Direito do Trabalho e sócia da Studart Seixas Advocacia. >

O aumento da demanda foi percebido em todos os segmentos das atividades econômicas, segundo Márcio Fernando diretor de gestão estratégica do TRT5. "As verbas rescisórias são as mais recorrentes nos processos. A administração pública é o principal segmento no interior da Bahia, enquanto que o setor de indústria e serviços são mais comuns nas cidades maiores", explica. >

Apesar do aumento da demanda nos últimos anos, Márcio Fernando ressalta que o tempo médio de espera para a realização da primeira audiência dos processos reduziu de 250 para 90 dias. >

Além da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a gratuidade, a advogada Ana Paula Studart avalia que as dinâmicas de trabalho foram alteradas a partir da Reforma Trabalhista, em 2017. "O aumento das ações reflete o descumprimento das leis trabalhistas e o crescimento da informalidade e da alta rotatividade nas contratações e demissões, agravadas pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas", defende. >