CRIME

Acusado de estupro é preso em Rafael Jambeiro

Um homem de 46 anos foi preso após ser acusado de estuprar a filha no município de Rafael Jambeiro, no centro-norte do estado. De acordo com Polícia Civil (PC), a vítima, 25 anos, procurou a delegacia do município e informou que era abusada há mais de dez anos. Ela também contou que era ameaçada com uma arma de fogo.