SENTO SÉ

Dupla acusada de homicídio qualificado é presa na Bahia

Motivação do crime tem relação com antigas rixas entre os acusados e vítima

Dois homens foram presos, suspeitos de cometer por homicídio qualificado, em Sento Sé, no Sertão do São Francisco baiano. Dupla teve mandados de prisão temporária cumprido nesta quarta-feira (4), no centro da cidade.