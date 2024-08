CRIME

Homem é morto a tiros em Sento Sé

A polícia investiga a morte de Moisés Almeida Rezende, na cidade de Sento Sé, no Norte da Bahia. O crime aconteceu na última quarta-feira (14). Moisés foi morto a tiros no povoado de Quixabá, segundo a Polícia Civil.

Policiais militares da 96ª CIPM foram acionados pelo Cicom para atender um chamado de um homem baleado. Ao chegarem no local, os PMs constataram o fato. O Samu foi acionado para realização dos primeiros socorros, no entanto, o homem não resistiu aos ferimentos.

Moradores do povoado relataram à TV São Francisco que ele teria oferecido bebida alcóolica a uma criança um dia antes do crime, o que teria provocado revolta no local. A criança estaria hospitalizada. A polícia não informou se há relação entre as situações.