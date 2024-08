FEMINICÍDIO

Acusado de matar ex a facadas na frente do filho é condenado a 20 anos de prisão

Jéssica Ribeiro Reis foi assassinada em julho de 2022, no Alto do Cabrito, Subúrbio Ferroviário de Salvador

Da Redação

Publicado em 31 de julho de 2024 às 21:10

Jéssica Ribeiro Reis, 28 anos, foi morta a facadas pelo ex companheiro Moisés Souza Ferreira Crédito: Reprodução

Foi condenado a 20 anos de prisão o homem acusado de matar a facadas a ex-companheira no Alto do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Moisés Souza Ferreira foi condenado pelo feminicídio de Jéssica Ribeiro Reis, assassinada em julho de 2022. A sentença foi emitida nesta terça-feira (30), pelo Tribunal do Júri da comarca de Salvador. A mulher foi morta na frente do filho de apenas dois anos de idade.

Segundo a acusação do promotor de Justiça Fernando Lins, o crime ocorreu por vingança, porque Moisés não aceitava o fim do relacionamento. Jéssica Reis foi surpreendida por Moisés enquanto organizava seus pertences para deixar a casa onde moravam, no dia seguinte, por medo do companheiro.

De acordo com o promotor, o casal vivia um relacionamento conturbado com diversas situações de violência que duraram pelos dois anos de união, até o dia do crime, que ocorreu sem qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima.

Moisés chegou a ser preso dois dias após o crime, quando se apresentou na Delegacia, onde alegou que a própria vítima teria se matado. Ele foi condenado pelo feminicídio, cometido por motivo torpe e sem possibilidade de defesa.

Relembre o caso

Jéssica, aos 28 anos, foi morta a facadas na noite do domingo, dia 10 de julho de 2022, no Alto do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Segundo a família, o filho de dois anos de Jéssica testemunhou o crime. Ela deixou ainda uma filha de 12 anos.

"Tudo indica que foi ele. Ele não ficou no lugar, ele correu, botou uma faca no saco e jogou. Para mim foi tudo premeditado. Matou ela num horário que ninguém podia ver, meia noite", disse o pai da jovem, Florisvaldo, à TV Bahia, na época do crime.

O pai de Jéssica, que perdeu outro filho para a violência havia menos de um mês, contou que estava na igreja quando recebeu uma ligação do genro, se queixando de Jéssica e pedindo para Florisvaldo ir buscar ela. "Quando terminar vou aí", respondeu o pai. Ele ainda foi para casa preparar comida para os dois e por volta das 16h falou com outra filha, que disse que Jéssica havia informado que estava "de boa". Ele ligou e conversou com Jéssica, que disse que estava tranquila.

No final da noite, ele foi acordado informando que a filha estava "passando mal" e depois soube que ela havia sido assassinada. "Tinha ele como um filho. A gente foi traído", afirmou. "Ele sabia que eu tinha perdido um filho há 23 dias. Ele tava aqui conversando comigo, tentando me confortar e depois dá uma facada no meu coração? Uma facada que ele deu em minha filha, ele deu em mim também", lamentou, em meio a lágrimas. "Matou minha filha na presença do filho e largou ele dentro de casa sozinho com o corpo da minha filha".