SAÚDE

Adeus ao Zé Gotinha: todo esquema vacinal contra poliomielite será feito com vacinas injetáveis

Dose de reforço, que era feita em gotinha, será aplicada de forma injetável

A partir desta segunda-feira (4), todo o esquema vacinal contra a poliomielite será feito com vacinas injetáveis. Desde 2016, no Brasil, esse método de vacinação já era aplicado no calendário para crianças de 2 (1ª dose), 4 (2ª dose) e 6 meses (3ª dose). Agora, as doses de reforços, que eram aplicadas em gotinha, também serão injetáveis em todo o país.