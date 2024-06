Adolescente de 13 anos é morta a facadas durante festa junina em Itiúba

De acordo com a Polícia Civil, Jamile Oliveira Coelho, 13, morreu após ser atingida por facadas na Rua Manoel Carvalho, no bairro São Vicente, naquele município.

A Delegacia Territorial de Itiúba investiga o caso, mas ainda não se sabe a autoria ou a motivação do crime. Foram expedidas as guias de acionamento do Departamento de Polícia Técnica.