VIOLÊNCIA

Adolescente de 14 anos segue internada após ser estuprada e receber 21 facadas em Barreiras

Ex-namorado da vítima e sua companheira são investigados por suspeita do crime

E Elis Freire

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 18:26

Delegacia de Barreiras Crédito: Sigi Vilares

A adolescente de 14 anos que foi estuprada e recebeu 21 facadas no último dia 2 de outubro, na cidade de Barreiras, no Oeste da Bahia, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da região.

O adolescente de 17 anos, apontado como suspeito do atentado, é ex-namorado da vítima e está apreendido pela Vara da Infância e da Juventude. A sua companheira, uma jovem de 18 anos, também suspeita de participar das agressões, continua presa.

De acordo com a Polícia Civil, os adolescentes de 14 e 17 anos tiveram um relacionamento amoroso por cerca de dois meses. No entanto, eles terminaram e ele iniciou um namoro com a jovem de 18 anos.

A menina foi atingida no abdômen, cabeça, costas, pulmão, pâncreas, fígado e intestino. Ela teve lesões graves e foi socorrida inicialmente por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que a encaminhou ao hospital onde segue internada.

Crime violento

O crime aconteceu no bairro Firenze. A vítima é ex-namorada do adolescente de 17 anos, que a atraiu para uma emboscada e a estuprou e esfaqueou. A garota foi atingida 21 vezes, em várias partes do corpo. A jovem de 18 anos, que é atual namorada do adolescente, teria segurado a adolescente durante o crime.

O casal suspeito foi preso por policiais militares logo após a denúncia do caso. O motivo do crime é investigado pela 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, em Barreiras.