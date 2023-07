Adolescente de 15 anos desaparece no mar de Busca Vida

Um adolescente de 15 anos desapareceu na praia de Busca Vida, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Micael Santos Barreto estava com familiares no local quando sumiu ao tomar banho no mar, na tarde do domingo (2). O Corpo de Bombeiros comanda as buscas.



O tio de Micael, Arlindo Neto, contou à TV Bahia que viu o sobrinho ser arrastado por uma onda e chegou a puxar o garoto uma vez, mas outra onda veio e o garoto foi levado.



O socorro foi acionado ainda ontem, quando as buscas se iniciaram. A família diz que a demora foi de 40 minutos.