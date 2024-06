CRIME

Adolescente de 15 anos é apreendido por morte de homem na Bahia

Um adolescente de 15 anos foi apreendido nesta quarta-feira (26) em Itapetinga, no sudoeste baiano, pela morte de um homem que foi assassinado a tiros na cidade no ano passado. O garoto responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio.

O crime ocorreu em novembro de 2023, no bairro Nova Itapetinga. Luís Carlos Santos Matos foi morto a tiros dentro de casa. As investigações apontaram que além do adolescente outras duas pessoas também participaram do crime. Um homem que pilotava a moto que levou o adolescente até o local e o mentor intelectual do crime, que já foram identificados e tiveram prisão preventiva solicitada à Justiça.