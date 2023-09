Adolescente de 16 anos é morto com golpes de arma branca em Madre de Deus

Um adolescente de 16 anos foi morto por golpes de arma branca no sábado, em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador.



Segundo a polícia, Mateus Pereira dos Santos foi achado sem vida em uma área de matagal.



As primeiras informações são de que ele estava com o pai quando os dois foram interceptados por bandidos. O pai conseguiu fugir e buscou ajuda, mas ao retornar Mateus já estava morto.



Autoria e motivação estão sendo investigadas, informou a Polícia Civil.