JUAZEIRO

Adolescente de 17 anos morre afogado no Rio São Francisco

Um adolescente de 17 anos morreu após se afogar no Rio São Francisco, em Juazeiro, norte do estado, no último domingo (11). Identificado como David Cauê Silva Ramos, ele nadava no rio e desapareceu.

Cauê cursava o 3º ano no Núcleo Territorial de Educação do Sertão do São Francisco (NTE 10) do Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão Produtivo (Cetep). Em nota, a instituição manifestou pesar pela perda do aluno. Em homenagem a ele, as aulas na unidade foram suspensas nesta segunda-feira (12).