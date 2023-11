Adolescente é morto a tiros em Camaçari

Um adolescente foi morto a tiros na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu nessa terça-feira (14), no bairro Santo Antônio. A vítima foi identificada como Daniel Souza Sacramento, de 13 anos. Segundo informações da Polícia Civil, dois homnens que estavam em uma moto chegaram atirando contra o adolescente. Segundo a Polícia Militar, militares do 12º BPM foram acionados para atender a ocorrência. Quando os policiais chegaram ao local, Daniel já estava morto.

As guias de remoção e de levantamento cadavérico foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime. O caso está sendo investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/ Camaçari).