FEIRA DE SANTANA

Adolescente é apreendido após ser flagrado com 600 frascos de lança-perfume na BR-116

Segundo a PRF, mais de 270 ocorrências de tráfico de drogas foram registradas na Bahia em 2024

Da Redação

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 19:31

Material foi encontrado em caixas de papelão Crédito: Divulgação/Ascom PRF

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após ser flagrado com 600 frascos de lança-perfume na tarde desta terça-feira (22). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão aconteceu durante uma abordagem a um ônibus de turismo na BR-116, no trecho de Feira de Santana, no centro-norte baiano.

O veículo havia saído do Rio de Janeiro com destino à cidade de Capela de Alto Alegre, no nordeste do estado. Ainda segundo a PRF, a droga foi encontrada em caixas de papelão no bagageiro do ônibus.

Durante a busca, os policiais interrogaram o jovem que afirmou que estava transportando o entorpecente para quitar uma dívida com uma facção criminosa. Ele e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil de Feira de Santana, onde serão realizados os procedimentos legais.

Frascos de lança-perfume apreendidos pela PRF Crédito: Divulgação/Ascom PRF