10 mil pés de maconha são incinerados no interior da Bahia

Ação foi realizada pela Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil. Autoridades não informaram a quem pertencia o terreno

Dez mil pés de maconha foram destruídos nesta quarta-feira (23) em uma operação policial em uma fazenda no município de Pilão Arcado, no norte da Bahia.

A ação foi realizada por policiais militares da 25ª Companhia Independente (CIPM) em conjunto com a Polícia Civil.

Questionadas pelo CORREIO, as autoridades policiais não informaram de que maneira descobriram a plantação e nem a quem pertencia o terreno onde foi encontrada. Ninguém foi preso.

Uma amostra do material foi coletada para apresentação na delegacia do município, onde a ocorrência foi registrada.

Ocorrências no norte do Estado

Em agosto deste ano, outra plantação foi incinerada pela polícia também no norte do estado, na cidade de Curaçá. Mais de 11 mil pés de maconha foram encontrados na zona rural do município.