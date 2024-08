VITÓRIA DA CONQUISTA

Adolescente suspeito de estupro de criança em meio virtual é apreendido na Bahia

Em seu celular foi encontrado um acervo de arquivos contendo pornografia infantojuvenil e interações com crianças

Da Redação

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 16:20

Suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/SSP-TO

Um adolescente, de 17 anos, residente do município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi apreendido por suspeita de armazenar pornografia infantil e de cometer estupro de vulnerável, na modalidade virtual. Ele foi alvo de um mandado de busca da Polícia Civil do Tocantins na última quarta-feira (7) e encaminhado à sede da Polícia Civil da cidade baiana.

O aparelho celular do suspeito também foi apreendido, onde foi encontrado um acervo de arquivos contendo pornografia infantojuvenil e interações com crianças e adolescentes, inclusive com a vítima que deu origem à investigação.

A Operação “Safe Children”, teve investigações iniciadas no final do mês de maio deste ano, quando o responsável de uma vítima de 10 anos revelou que uma pessoa, aparentemente do sexo masculino, teria abordado sua filha por meio de uma plataforma online de jogos e posteriormente pelo aplicativo WhatsApp.

Nas conversas, o suspeito teria orientado a vítima a protagonizar filmagens pornográficas. Ele recebeu e armazenou os arquivos produzidos e praticou atos sexuais com as gravações.

Por se tratar de um delito com recorrência de semanas, o caso é tratado como crimes de estupro de vulnerável, na modalidade virtual, direção de cena pornográfica envolvendo criança, posse/armazenamento de registro contendo cena pornográfica de criança e aliciamento de criança.