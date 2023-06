Adolescentes são apreendidos com simulacro de arma em escola de Feira

Três menores de idade foram apreendidos na tarde da quinta-efira (15), no bairro de Sobradinho, em Feira de Santana, depois de serem flagrados com um simulacro de pistola.



Equipe do Batalhão Ronda Escolar, da Polícia Militar, fez a apreensão quando fazia rondas preventivas na região.



O trio e o material foram levados para a Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI), em Feira de Santana.