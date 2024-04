CONCILIAÇÃO

Advogado da Devoção do Senhor do Bonfim diz que acordo com Arquidiocese pode ser fechado em nova audiência

Uma nova sessão será realizada no dia 13 de maio no Tribunal de Justiça da Bahia

Da Redação

Publicado em 19 de abril de 2024 às 15:17

Audiência foi realizada na última segunda feira (15) Crédito: Divulgação/TJBA

Um acordo entre a Arquidiocese de Salvador e a Devoção do Senhor do Bonfim deverá ser fechado em nova audiência de conciliação, que será realizada no dia 13 de maio. De acordo com Eduardo Carreira, irmão mesário e advogado representante da devoção no processo, ainda faltam alguns detalhes para que as partes encerrem o processo.

“São muitos pontos que ainda precisam ser ajustados para chegarmos a um denominador comum. Não há perdedores ou vencedores nessa conciliação e sim o consenso entre todos, que deve prevalecer. Esperamos finalmente encerrar com essa disputa que não é boa para ninguém”, afirmou.

A conciliação deve encerrar uma disputa que se arrasta desde janeiro de 2023 após divergências entre membros da Irmandade do Senhor do Bonfim e o padre da Basílica, Edson Menezes. No dia 02 de agosto pelo arcebispo de Salvador, cardeal Dom Sergio da Rocha decretou uma intervenção na Irmandade Devoção do Senhor do Bonfim.

No ato, foi decretado o afastamento imediato de Jorge Nunes Contreiras, que atuava como juiz da congregação desde janeiro deste ano. A decisão foi tomada três meses após o conflito entre o padre Edson e o então juiz se tornar público.

No final de setembro de 2023, membros da devoção prestaram uma ação judicial contra a Arquidiocese de Salvador. Eles alegam que a Arquidiocese só tem legitimidade para interferir na devoção em questões religiosas e que os atos administrativos são de responsabilidade da Irmandade. A ação prosseguiu até o dia 15 de abril, quando foi realizada a primeira audiência de conciliação, na sede do Tribunal de Justiça da Bahia.